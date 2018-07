Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava de tip IAR 99 Șoim cu dubla comanda din Baza 95 Aeriana ”Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu” de la Bacau s-a prabușit luni, 16 iulie, in jurul orei 13.30, in zona localitații Nicolae Balcescu, județul Bacau. Cei doi piloți au reușit sa se catapulteze, echipele de salvare sunt in legatura…

- O aeronava de tip IAR 99 Șoim cu dubla comanda din Baza 95 Aeriana ”Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu” de la Bacau s-a prabușit luni, în zona localitații Nicolae Balcescu din județul Bacau, cei doi piloți catapultându-se, anunța MApN. "O aeronava de tip IAR 99 Șoim…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, insotit de seful Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, se vor afla, in perioada 10 12 iulie, la Bruxelles, Regatul Belgiei, informeaza un comunicat al MApN. Conform sursei citate, programul primei zile include participarea celor doi oficiali la…

- Pe timpul vizitei, șeful Statului Major al Apararii a avut o intrevedere cu generalul-locotenent Scott Rice, directorul Garzii Naționale Aeriene a Statelor Unite ale Americii, caruia i-a mulțumit pentru eforturile depuse in consolidarea pregatirii militarilor ambelor țari. Read More...

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va fi prezent miercuri, 6 iunie, in localitatea Nea Peramos Attica, Republica Elena, cu ocazia Zilei Distinsilor Vizitatori organizata in cadrul Exercitiului multinational SALAMIS STORM SALSTO ndash;18.Potrivit MApN, pe timpul vizitei, ministrul apararii va…

- Secretarul de stat Mircea Dusa si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, au luat parte vineri, 27 aprilie, in Baza aeriana Mihail Kogalniceanu, la Ceremonia de certificare a detasamentului Fortelor Aeriene Regale ale Marii Britanii, care va executa misiuni de politie aeriana intarita…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a avut miercuri o intalnire cu omologul sau din Republica Moldova, Dumitru Minzarari, in contextul reuniunii Comisiei mixte romano - moldovene, dar si a unei noi runde a dialogului strategic bilateral…

- Urmare la afirmatiile europarlamentarul Cristian Preda , in legatura cu Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” din Brasov, pentru care „actualul ministru al Educatiei Nationale a penalizat” si „a scazut” cifra de scolarizare pentru anul universitar 2018-2019, aducem la cunostinta opiniei publice ca…