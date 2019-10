Stiri pe aceeasi tema

- Militarii isi vor achizitiona drone care au vanat luptatori ai Statului Islamic in Irak si talibani in Afganistan .Ministerul Apararii Nationale va achizitiona, de anul viitor, drone, atat pentru misiuni de cercetare, cat si pentru lupta. Primele drone nivel tactic vor fi achizitionate din bugetul destinat…

- Militarii romani din Detasamentul "Carpathian Pumas" al Fortelor Aeriene Romane si-au inceput, de marti, misiunile in cadrul operatiunii Multidimensionale Integrate a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) de Stabilizare in Republica Mali, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii…

- Ceremonia de certificare NATO a celui de al treilea detasament al Fortelor Aeriene Regale Canadiene, sosit in Romania in vederea executarii serviciului de Politie Aeriana Intarita, va avea loc vineri, 13 septembrie, incepand cu ora 11.00, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu. Detasamentul canadian,…

- Ziarul Unirea FOTO. Sebastian, tanar absolvent al Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia și in prezent pilot de elicopter, va participa la prima lui misiune internationala cu Detașamentul „Carpathian Pumas” Sebastian a absolvit Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia in…

- Ministerul Apararii Nationale face toate eforturile pentru a pentru a avea tehnica moderna, la nivelul oamenilor extrem de bine pregatiti ai Fortelor Aeriene Romane, a declarat luni ministrul Gabriel Les, care a participat la ceremonia de plecare in misiune ONU in Mali a Detasamentului Carphatian…

- Ministerul Apararii Nationale face toate eforturile pentru a pentru a avea tehnica moderna, la nivelul oamenilor extrem de bine pregatiti ai Fortelor Aeriene Romane, a declarat luni ministrul Gabriel Les, care a participat la ceremonia de plecare in misiune ONU in Mali a Detasamentului Carphatian Pumas.…

- O comisie din cadrul Departamentului pentru Operatii de Mentinere a Pacii a Organizatiei Natiunilor Unite a evaluat, in perioada 15 20 iulie, Detasamentul ldquo;Carpathian Pumas" din Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, in vederea participarii la Misiunea Multidimensionala Integrata ONU de Stabilizare…

- Ziarul Unirea Persoana cazuta de la 10 metri, solicita asistența medicala. Intervenție a pompierilor de la ISU Alba O persoana cazuta de la 10 metri a solicitat asistența medicala pe strada Izvorului din municipiul Alba Iulia. La locul intervenției a fost trimisa o ambulanța de terapie intensiva mobila…