Stiri pe aceeasi tema

- Compania energetica de stat din Turcia, BOTAȘ, se pregatește sa majoreze prețurile la gazele naturale cu peste 10 %, pe fondul inflației galopante, potrivit unui articol publicat de ziarul Dunya. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden, inaugurand santierul unei fabrici de semiconductori in Ohio (est), a estimat ca fabricarea acestor componente electronice din ce in ce mai sofisticate este o chestiune de "securitate nationala", in special in fata ambitiilor chineze, scrie AFP, potrivit Agerpres.…

- Fostul șef al statului, Igor Dodon, nu iarta partidul de guvernamant de la Chișinau nici de Ziua Independenței Republicii Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Noul ambasador desemnat de Israel in Romania, Reuven Azar, a sosit la București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate …

- Seceta a pus mari probleme culturilor de porumb si floarea-soarelui, a afirmat miercuri ministrul Agriculturii, Petre Daea, mentionand ca situatia este diferita de la o zona la alta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Nationala de volei masculin a invins miercuri, la Galati, reprezentativa Albaniei, cu scorul de 3-0, in primul meci din grupa G preliminara, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Compania ucraineana de gaze Naftogaz a devenit prima entitate guvernamentala ucraineana care a intrat in incapcitate de plata de la inceputul razboiului, dupa ce firma energetica de stat nu a reusit sa efectueze platile datorate pentru obligatiunile internationale inainte de expirarea, marti, a perioadei…

- Șeful armatei israeliene (IDF), Aviv Kohavi, a declarat duminica ca este "obligația morala" a Israelului sa pregateasca un raspuns militar impotriva programului nuclear iranian, la cateva ore dupa ce un inalt oficial iranian a declarat ca țara sa are capacitatea de a produce o arma nucleara.…