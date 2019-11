Romania va achizitiona cinci noi avioane F-16 de la Guvernul Republici Portugheze, potrivit unui proiect de lege avizat, joi, de Guvern, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, "Guvernul Romaniei a avizat, in sedinta de joi, proiectul de lege pentru continuarea dezvoltarii capabilitatii operationale aeriene cuprinse in etapa de tranzitie initiala a conceptiei de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului 'Avion multirol al Fortelor Aeriene'". Propunerea legislativa va fi transmisa Parlamentului,…