Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protectie medicala din Turcia constand in 100.000 de masti de protectie tip FFP2 si FFP3. Mastile de protectie au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul…

- O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protecție medicala din Turcia constand in 100 de mii de maști de protecție tip FFP2 și FFP3. Maștile de protecție au fost achiziționate de statul roman prin Oficiul…

- O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protectie medicala din Turcia constand in 100 de mii de masti de protectie tip FFP2 si FFP3.Mastile de protectie au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul…

- Un transport de 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud a ajuns azi in țara cu o aeronava NATO In cursul acestei dimineți, in Romania a ajuns inca un transport cu aproximativ 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție,…

- In cursul acestei dimineți, in Romania a ajuns inca un transport cu aproximativ 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, din acest transport, achiziționate de Romania, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul…

- In cursul acestei dimineți, in Romania au ajuns 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, achiziționate de Romania, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, vor fi…

- In cursul acestei dimineți, in Romania au ajuns 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, achiziționate de Romania, prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, vor fi…

- Materiale de protecție sanitara aduse din Germania și Turcia de Forțele Aeriene Romane. Doua aeronave ale Forțelor Aeriene Romane au executat, in data de 23 martie, zboruri pentru aducerea in Romania a unor materiale de protectie medicala, materiale de protectie sanitara, comandate de statul roman din…