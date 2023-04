Manușile de portar cu care Helmut Duckadam a intrat in Cartea Recordurilor sunt expuse la București dupa 23 de ani. Sunt asigurate pentru 150.000 de euro. Fostul mare poartar care ne-a adus de la Sevilia in 1986 Cupa Campionilor, cel mai importat trofeu al fotbalului romanesc, și-a revazut manușile cu care a aparat patru lovituri de la 11 metri și a intrat in istorie. Manușile, care vor putea fi admirate la Muzeul Fotbalului din Centrul Istoric al Capitalei, se afla in proprietatea unui om de afaceri canadian de origine romana care le-a cumparat in 2002. Helmut Duckadam, afacere de succes cu…