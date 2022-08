Mansarda unui bloc din Popeşti-Leordeni a luat foc. A fost transmis un mesaj RO-ALERT Pompierii au intervenit, duminica, pentru stingerea unui incendiu la mansarda unui bloc din Popesti-Leordeni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, care a precizat ca nu sunt victime. Incendiul a afectat o suprafata de circa 700 de metri patrati, cu degajare mare de fum la nivelul intregului acoperis. La fata locului au fost trimise pentru a actiona 14 autospeciale, trei autoscari, doua echipaje de descarcerare si patru SMURD. A fost transmis și un mesaj prin sistemul RO-ALERT pentru informarea populatiei. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O casa si un grajd din orasul tulcean Babadag au ars, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un incendiu provocat intentionat de o persoana necunoscuta inca, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit Agerpres.Incendiul a fost semnalat in apropiere de miezul noptii, iar…

- Incendiul de padure care a afectat zona statiunii turistice Colibita a reizbucnit sambata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. „Pompierii militari (…) intervin in Colibita, zona greu accesibila, la incendiu reizbucnit la fondul forestier. In sprijin actioneaza…

- Incendiul care a afectat peste 400 de hectare de vegetatie din localitatile Jurilovca, Sarichioi si Poligonul Babadag a fost stins, au anuntat, vineri seara, pompierii din Tulcea. Acestia au stabilit oficial ca focul a pornit de la un proiectil tras din poligon, scrie G4Media. ”Interventia echipajelor…

- Un copil in varsta de doi ani a decedat, marti, intr-un incendiu izbucnit la Malini, in bucataria de vara a unei gospodarii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Conform sursei citate, copilul dormea bucataria de vara, in timp ce parintii se aflau afara. La fata locului…

- Pompierii prahoveni au intervenit, duminica dimineata, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu puternic produs la groapa de gunoi a orasului Baicoi, autoritatile emitand un mesaj RO-ALERT din cauza fumului. UPDATE / Incendiul care a izbucnit la groapa de gunoi a orasului Baicoi a fost stins,…

- Pompierii din Targu Jiu au intervenit miercuri, 22 iunie, la Spitalul Judetean din Targu Jiu, unde au fost suspiciuni ca ar fi izbucnit un incendiu la liftul de serviciu, a transmis publicația locala Pandurul. 33 de persoane au fost evacuate din Sectia Chirurgie.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Autoritațile din Targoviște au transmis un mesaj de tip RO-Alert pentru locuitori dupa ce un leu a fost zarit pe strazi.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita a fost nevoit sa transmita un mesaj de tip RO-Alert, dupa ce a fost semnalata prezența unui leu pe strazile din Targoviște.„A…

- Pompierii sibieni au gasit, luni, cadavrul barbatului disparut in urma cu o zi in apele lacului Tarnava, informeaza Agerpres . Primele cautari au avut loc in cursul zilei de duminica, in urma unui apel la 112. „Pompierii militari ai Detasamentului Medias au fost sesizati prin apel pe numarul de urgenta…