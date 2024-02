Mansarda unei case din Sighetu Marmaţiei a luat foc. Intervin pompierii sigheteni Pompierii din cadrul Detașamentului Sighetu Marmației intervin pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din municipiul Sighetu-Marmației. Incendiul se manifesta generalizat la mansarda locuinței, pe o suprafața de aproximativ 200 mp. La locul intervenției s-au deplasat 3 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. Pana in acest moment nu au fost raportate […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

