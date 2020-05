Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Cornel NISTORESCU Aceasta mamaliga cu voce groasa, impachetata ca premier, are o pofta nebuna de putere. Ca și președintele, care l-a plasat ca proptea de siguranța. Acum le-a venit pofta și de alegeri electronice! Oamenii aceștia, bintuiți numai de obesiile puterii, incearca toate jongleriile…

- Valeriu Suhan, fost ofiter de politie judiciara, a analizat cu atenție decretele emise de Klaus Iohannis prin care in Romania a fost mai intai instituita și mai apoi prelungita starea de urgența. Șuhan trage o concluzie simpla: Se zice ca diavolul se ascunde in amanunte. E și cazul situației in care…

- Marcel Vela susține in scurt timp o declarație de presa, la o zi dupa ce a fost anunțat acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne și Patriarhia Romana, privind masurile de Paște. Președintele Iohannis a criticat acest acord și a cerut sa se renunțe la el. „Stați acasa, altfel dupa sarbatori, vom…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu considera ca este necesara infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru "operatiunea 'Sparanghelul'", pentru a se afla cum a fost organizata plecarea la munca a 2.000 de romani in Germania, in "plina stare de urgenta"."Nu vrem sa anchetam de ce au…

- Sedinta presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Orban si cu ministrii Cabinetului sau va avea loc la ora 12.30. La finalul reuniunii, seful statului va sustine o declaratie de presa. Raed Arafat a anunțat, duminica seara, ultimul bilanț al infectarilor cu coronavirus. De la bilanțul oferit…

- Autor: Cornel NISTORESCU Daca ar fi sa mincam doua-trei polonice de rahat ca sa ne fie bine și sa putem dormi liniștiți am face-o? Mulți ar raspunde cu ”sigur ca da”. Cam aceasta este și concluzia cu acest guvern al rușinii, al incalcarii bunului simț, al Constituției Romaniei, al deciziilor Curții…

- Autor: Cornel NISTORESCU Duminica in jurul pranzului s-a anunțat un nou set de masuri menite a limita efectele epidemiei de coronavirus. Raed Arafat și Moldovan, secretarul de stat (de la Sanador) au ieșit la rampa sa ni-l prezinte și sa raspunda intrebarilor. Ministrul Sanatații, plecat sa opereze…

- "In vremurile de astazi pline de haos si naratiuni conflictuale, era informarii si dezinformarii, toate in cantitati uriase, oamenii sunt atacati din toate directiile de cuvinte fara inteles si fara o insemnatate profunda. O imagine spune mai multe decat un text. Asadar, dati-mi voie sa evoc imagini…