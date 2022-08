Circa 3.600 de persoane s-au adunat sambata pentru o manifestatie impotriva rasismului in orasul Rostock, situat in nordul Germaniei, a indicat politia, citata de DPA, comemorand violentele rasiste de acum 30 de ani. Imam-Jonas Dogesch, purtatorul de cuvant al organizatorilor, a lansat un apel la schimbare, afirmand ca legile mai stricte privind azilul au abolit de fapt dreptul la azil. Refugiatii sunt in continuare exclusi de la participare la viata societatii, a declarat el. Exista pericolul ca, cu ocazia unei date, oamenii sa tina discursuri, sa depuna flori, iar apoi sa se intoarca acasa…