- Doi medici care au efectuat o autopsie independenta a cadavrului afro-americanului George Floyd, a carui moarte in custodia politiei din Minneapolis, saptamana trecuta, a declansat un val de proteste la nivel national in SUA, au declarat luni ca acesta a murit din cauza asfixierii si ca moartea sa a…

- Fostul vicepresedinte american apare ingenunchiat - simbolul manifestantilor care denunta violente ale politiei vizand afroamericani - intr-o imagine publicata pe contul sau de Twitter. Adunari - uneori violente - s-au multiplicat in Statele Unite impotriva raismului, dupa moartea lunea trcuta, la 25…

- Protestele au izbucnit in cel puțin 30 de orașe americane dupa moartea unui negru neinarmat George Floyd, de mana unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun ca vor sa vada acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați in moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse, potrivit Agerpres. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri la Toronto, cazuta…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP.

- Politistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de siguranta publica…

- Doua supermarketuri au fost inchise de Comisariatul Regional pentru protecția Consumatorilor Cluj pentru ca vindeau produse expirate, informeaza ȘtirideCluj.ro. Au fost depistate 45 de kilograme de produse cu data durabilitații minimale depașita cu pana la 45 de zile (cremwursti, salam, conserve). Au…