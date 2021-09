Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii sunt așteptați la cea de-a șasea ediție a evenimentului Zilele Culturale Maghiare, intre 23-26 septembrie. Vor fi programe paralele in Piața Victoriei, Libertații, dar și la Teatrul Maghiar și in sala mare a Facultații de Muzica și Teatru.

- Intre 24 și 26 septembrie, are loc cea de-a noua ediție a festivalului Sabotage, la noul centru de experiment și tehnologie din Timișoara – MultipleXity. Ediția 2021 pune accentul pe muzica, tehnologie și feminism, printr-un program elaborat de concerte, selecții de DJ, documentare, discuții și expoziții…

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara anunța ca ,, impreuna cuAsociația„PROTESZT” organizam, in perioada 4 – 5 septembrie 2021, a IV-a ediție „Actor’s World Championships”, un eveniment unic de acest tip din țara, care reunește, in intreceri sportive și evenimente artistice deschise publicului…

- Flight Festival impanzește orașul Timișoara pentru urmatoarele 13 zile. Pregatirea pentru decolare a avut loc in seara de 19 august, in Piața Unirii, cu un moment artistic realizat de Flight Orchestra și Imani Music, o serie de activitați inedite pentru cei prezenți in piața și un cocktail party in…

- West Summer University este un proiect realizat de Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara. Și anul acesta, proiectul desfașoara o ediție speciala, intitulata Web Summer University 2.0. Ediția iși propune sa le ofere elevilor…

- ADVERTORIAL. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) s-a bucurat și in aceasta sesiune de admitere de interesul unui numar foarte mare de aspiranți la studii universitare, care s-au inscris pentru a-și continua parcursul academic in cea mai importanta instituție de invațamant superior din Vestul Romaniei.…

- Ziua Timișoarei va fi marcata și in acest an prin acțiuni ce se vor derula pe durata mai multor zile, atat in zona centrala, cat și in cartiere. Programul artistic va fi unul diversificat, de la muzica pop-rock pana la prelucrari folclorice și muzica clasica și se va completa armonios cu materiale…

- Festivalul International JazzTM 2021 revine, in perioada 2-4 iulie, in Piata Libertatii din Timisoara, cu o editie intr-un format mai restrans decat cele anterioare, la care pot participa direct doar persoanele vaccinate anti-COVID sau care fac dovada unui teste negativ, arata Agepres. "Dupa…