- Solistul trupei italiene Maneskin, care a castigat concursul Eurovision 2021, nu s-a drogat, au anuntat luni organizatorii acestei competitii muzicale. Rezultatul testului antidrog la care a fost supus artistul italian a fost negativ, informeaza AFP.

- Formatia italiana Maneskin a castigat sambata cea de-a 65-a editie a concursului de muzica Eurovision, desfasurat in Olanda. Grupul format din trei baieti si o fata, foști colegi de liceu, a interpretat o piesa rock, „Zitti e buoni”.

