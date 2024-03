Stiri pe aceeasi tema

- Șoc pentru mai mulți șoferi din Constanța. Circa zece mașini au fost vandalizate in cursul nopții de joi spre vineri, in cartierul Consilieri, din Faleza Nord, iar autorii sunt activiști de mediu, arata primele informații. Activistii de mediu s-au gandit sa protesteze dezumfland cauciucurile, ca un…

- Claudia Patrașcanu a dezvaluit ca nu are nimic din numele ei, iar casa și mașina sunt pe numele mamei sale. Artista iși caștiga banii din muzica și incearca sa le ofere copiilor ei o viața frumoasa.Claudia Patrașcanu, in varsta de 43 de ani, s-a mutat recent intr-o vila impresionanta din Constanța și…

- Un șofer din Constanța a fost arestat preventiv dupa ce s-a urcat baut la volan, s-a rasturnat cu mașina pe camp și a fugit de la locul accidentului. Un pasager din mașina a fost ranit.„La data de 24 ianuarie a.c., in jurul orei 22.45, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera au fost sesizați…

- Intr-un incident șocant petrecut in Constanța, un barbat de 33 de ani a creat haos pe șoselele dintre localitațile Izvoarele și Coslugea. Fara permis de conducere, acesta și-a abandonat soția și copilul de un an in mașina, declanșand o urmarire ca-n filme cu polițiștii, care s-a soldat cu focuri de…

- In seara zilei de 28 decembrie a.c., un autoturism zace mistuit de flacari pe autostrada A4. la intrarea din localitatea Ovidiu, judetul Constanta. In seara zilei de 28 decembrie a.c., un autoturism a luat foc. Incendiul a cuprins un autoturism pe A4 la intrare din localitatea Ovidiu. La fata locului…

- Un accident rutier a avut loc astazi in parcarea unui supermarket de pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta. Un pieton a fost lovit de o masina, iar dupa producerea accidentului soferul a parasit locul accidentului. Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 decembrie a.c., in jurul orei 13.00, politisti…

- Un accident ingrozitor s-a petrecut in Constanța, in urma cu doar o noapte. Victima a fost George, un tanar de 24 de ani, care și-a pierdut viața. Mașina in care se afla a lovit cu viteza un sens giratoriu. Impactul i-a provocat moartea.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in Statiunea Mamaia, zona Hanul Piratilor.Din primele informatii o masina a intrat in parapet. Potrivit SAJ Constanta nu au fost inregistrate victime. ...