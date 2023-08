Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani Ilie Sprincean si Oleg Nuta au obtinut medalia de bronz in proba de canoe dublu masculin pe 1.000 metri, sambata, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (Germania).

- Sportivul Catalin Chirila a obtinut medalie de argint in proba de canoe 1000 metri la Campionatele Mondiale de kaiak-canoe de la Duisburg. El si-a asigurat astfel calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.Chirila a incheiat cursa cu timpul de trei minute, 45 de secunde si 958 de sutimi. Titlul…

- Ministerul Educației din Romania a anunțat rezultatele la Olimpiada de Informatica a Țarilor din Europa Centrala 2023, care a avut loc la Magdeburg, Germania. Romania a ocupat primul loc in clasamentul națiunilor, cu rezultate impresionante: Luca Perju Verzotti, de la Colegiul Național de Informatica…

- Luptatoarea craioveanca Alexandra Anghel a cucerit medalia de bronz la categoria olimpica 68 kg la Ranking Series Budapesta! In cadrul turneului de clasament din capitala Ungariei, Alexandra a obținut o performanța promițatoare in perspectiva Campionatului Mondial, care va avea loc in luna septembrie…

- Are 17 ani, e specialist in cele mai lungi curse de bazin și a obținut calificarea in doua probe la Jocurile Olimpice de la Paris. Vlad Stancu a preluat ștafeta de la David Popovici și e cel mai titrat junior din natația romaneasca.

- Astazi la Cracovia-Malopolska din Polonia incep Jocurile Europene. Republica Moldova este reprezentata de o delegație din 90 de sportivi. Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului a anunțat premii pentru medalii la acest eveniment sportiv major, care va reprezenta un criteriu…

- O delegație din Parlamentul R. Moldova va participa la sesiunea de vara a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care incepe luni la Strasbourg. Timp de cinci zile vor fi puse in discuție temele cu privire la consecințele politice ale agresiunii Federației Ruse impotriva Ucrainei și participarea…

- Suceveanca Lacramioara Perijoc si Claudia Nechita sunt sportivele care pot aduce primele calificari la Jocurile Olimpice de la Paris pentru boxul romanesc, cu ocazia Jocurilor Europene din Polonia (21 iunie – 2 iulie). ”In mod sigur mergem la aceasta competitie cu sperante de calificare olimpica. Acesta…