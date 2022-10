Stiri pe aceeasi tema

- Poveste cu final asteptat. Dupa ce a „pacalit” lugojenii cu promisiuni desarte, „marele” om politic Claudiu Buciu s-a umplut de respect si a ramas definitiv fara postul de primar. Curtea de Apel Timisoara a respins recursul formulat de Claudiu Buciu impotriva hotararii Tribunalului Timis, care a stabilit…

- ■ sentinta definitiva a fost pronuntata, in ultima zi a lunii trecute, de catre magistratii de la Curtea de Apel Bacau ■ autorul a abuzat doi minori, frate si sora ■ Un violator si traficant de copii a primit o sentinta record cu executare in regim de penitenciar. Victimele infractiunilor erau frate…

- Procesul in care Claudiu Buciu a solicitat suspendarea executarii actului administrativ prin care prefectul județului Timiș, Mihai Ritivoiu, a dispus incetarea, inainte de termen, a mandatului de primar al municipiului Lugoj, s-a incheiat. Curtea de Apel Timișoara a respins recursul formulat…

- Joi, 29 septembrie, Curtea de Apel Timișoara a respins recursul facut de Consiliul Local Timișoara la decizia Tribunalului Timiș prin care un aliniat al regulamentului TimPark a fost anulat. In cea mai mare parte, regulamentul TimPark ramane nemodificat, insa dupa ora 17 se va permite staționarea pe…

- Curtea de Apel Timișoara a respins astazi recursul facut de Consiliul Local Timișoara la decizia Tribunalului Timiș prin care un aliniat al regulamentului de parcare a fost anulat. In primavara acestui an, avocatul Cristian Clipa a atacat in instanța HCL-ul prin care era aprobat noul regulament de parcare,…

- Judecatorii de la Tribunalul Timis au decis, marti, arestarea preventiva a medicului Marian Gaspar de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, dupa ce acesta a fost prins in flagrant, luni, in timp ce primea mita de la un pacient. Ulterior acesta a fost retinut. „In data de 26.09.2022, procurori…

- Marian Gașpar, unul dintre cei mai cunoscuți medici chirurgi din Timișoara, acuzat ca a cerut bani de la pacienți pentru a-i opera, a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat penal pentru luare de mita in forma continuata, a transmis marți Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, citat de site-ul…

- Polițiștii bucureșteni l-au prins astazi pe romanul condamnat la 27 de ani de inchisoare in Marea Britanie, in cazul morții a 39 de imigranți vietnamezi gasiți asfixiați intr-un camion, in 2019. Pe numele barbatului in varsta de de 48 de ani era emis un mandat european de arestare, pentru omor prin…