- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri decizia "istorica" a Curtii Penale Internationale de a emite un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin, pentru presupuse crime de razboi.

- Experții in drept internațional consultați de Știrile TVR spun ca nu va fi deloc ușor de pus in aplicare mandatul de arestare pe numele lui Vladimir Putin și ca nu il vom vedea in catușe prea curand.

- PESKOV: EMITEREA UNUI MANDAT DE ARESTARE A LUI PUTIN ESTE SCANDALOASAKremlinul considera ca emiterea unui mandat de arestare a lui Vladimir Putin de catre CPI este „scandaloasa” și transmite ca deciziile de acest fel sunt nule din punct de vedere legal. Replica vine chiar de la purtatorul de cuvant…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru responsabilitatea sa in ceea ce priveste presupusele crime de razboi comise in Ucraina, de la declansarea invaziei ruse la scara larga in tara vecina, relateaza Reuters si AFP.

Curtea Penala Internaționala a emis, vineri, un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, pe care il acuza de comiterea de crime de razboi...