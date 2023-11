Stiri pe aceeasi tema

- Justitia franceza a emis, marti, un mandat international de arestare impotriva presedintelui sirian Bashar al-Assad, acuzat de complicitate la crime impotriva umanitatii pentru atacurile cu arme chimice comise in vara anului 2013 in Siria, informeaza miercuri AFP, potrivit Agerpres.

- Statele Unite au lansat duminica lovituri in Siria impotriva a doua obiective legate de Iran, ca raspuns la atacurile asupra personalului american din regiune, a anuntat seful Pentagonului, Lloyd Austin.„Fortele armate americane au efectuat astazi lovituri de precizie asupra unor facilitati din estul…

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de polițiști Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești au pus in aplicare un mandat european de arestare, fața de un barbat din comuna Tataranu, urmarit internațional. Sambata, 28 octombrie, polițiștii au pus in executare un mandat de arestare european,…

- Comisia Europeana a solicitat joi Meta sa precizeze ce masuri a luat pentru a preveni diseminarea și amplificarea conținuturilor ilegale și a informațiilor false atat in urma atacurilor teroriste comise de Hamas in Israel, cat și pentru protejarea integritații alegerilor care vor avea loc in 8 noiembrie…

- Televiziunea de stat siriana a anuntat ca Israelul a lansat joi atacuri asupra principalelor aeroporturi, din capitala Damasc si din orasul Alep, in nordul tarii, relateaza Reuters. Canalul media local Sham FM a declarat ca apararea aeriana siriana a raspuns la ambele atacuri. Potrivit sursei, au fost…

- Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, a condamnat „atacurile teroriste nejustificate și criminale” comise de Hamas impotriva Statului Israel. Poziția inaltului oficial NATO a fost exprimata in discursul ținut cu prilejul celei de-a 69-a sesiuni anuale a Adunarii Parlamentare a NATO, care…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, condamna ferm atacurile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului, indreptate in principal impotriva populatiei civile, evidentiind dreptul acestei tari de a se apara."Condamnam ferm atacurile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului, care…

- Un membru al gruparii infractionale “Scorpionii”, care se sustragea de la executarea unui mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare din Franta, a fost prins, vineri, de politistii din Bacau. Acesta ar fi fost seful gruparii, care a fost ridicata de politistii francezi in noaptea de…