- Cozmin Gușa a declarat la Realitatea Tv ca accesul lui Carmen Dan, și implicit al lui Liviu Dragnea, la comunicațiile private dintre prefectul capitalei și un scretar de stat a fost adevarata bomba detonata de Gabriela Firea.

- Viorica Dancila neaga conflictul din PSD. Premierul Romaniei susține ca nu exista un razboi intre Gabriela Firea și Carmen Dan, așa cum a acuzat primarul Capitalei, ci sunt”doar pareri contradictorii”. ”A fost o discuție intre doua colege. Pentru noi, importante sunt masurile de guvernare pe care le-am…

- Liviu Dragnea face declaratii de presa, la ora 20.00, anunta Realitatea Tv. Declaratiile vin dupa sedinta tensionata în care Gabriela Firea i-a cerut demisia lui Carmen Dan. Declaratiile pot fi urmarite live.

- Gabriela Firea a cerut sambata, in cadrul Comitetului Executiv al PSD, demisia ministrului de interne Carmen Dan, pentru modul in care a acționat la protestul din 10 august, au declarat pentru HotNews surse din partid. Ședința conducerii PSD este inca in desfașurare.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a afirmat sambata ca are o relatie foarte buna cu premierul Viorica Dancila, precizand insa cu nu va mai putea sa lucreze cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Relatia cu doamna premier Viorica Dancila este una…

- Președintele Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, susține ca, cel mai probabil,peste doua saptamani, conducerea SRI va fi chemata la comisie pentru discuții referitoare la protocoale și la modificarea legislației."Saptamana aceasta nu o sa avem aceasta intalnire, profitam ca e George…

- Șeful Comisiei de verificare a SRI, Claudi Manda, vine cu informații explozive privind intalnirea dintre premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis, programata pentru maine,In cadrul unei intervenții telefonice la Romania Tv, Manda a declarat ca am vazut ca se pregatește intalnire…

- Senatorul social-democrat Claudiu Manda considera ca urgentarea adoptarii Codului penal ar putea fi facuta si la nivelul Parlamentului, precizand ca detaliile despre aceasta tema nu au facut obiectul discutiilor in sedinta de vineri a Comitetului Executiv National al PSD, scrie Agerpres. "Pozitia…