Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua partide ale serii de Champions League au adus un rezultat de egalitate intre Arsenal și PSV, echipe deja calificate, dar și eliminarea din Europa pentru Sevilla, invinsa pe terenul lui Lens.

- Real Madrid vs Napoli este capul de afiș al zilei de miercuri, 29 noiembrie, din Champions League. Aflata intr-o situație foarte dificila in Grupa A, Manchester United are nevoie de o victorie pe terenul lui Galatasaray. Vor putea fi vazute la treaba și Bayern Munchen, Inter Milano și Arsenal Londra.

- Borussia Dortmund și Atletico Madrid au obținut calificarea in faza optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Nemții au caștigat in deplasare cu AC Milan, scor 3-1, in timp ce formația antrenata de Diego Simeone s-a impus la Rotterdam, cu Feyenoord, scor 2-1.

- Real Madrid si Bayern sunt echipele calificate in optimi, dupa victoriile din etapa a patra a grupelor UEFA Champions League, cu Braga, respectiv Galatasaray. Dupa succesul lui Inter de la Salzburg, finalista editiei de anul trecut a obtinut si ea calificarea in primavara europeana alaturi de cealalta…

- Meciurile din faza grupelor din Champions League continua și miercuri, 8 noiembrie, iar fanii fotbalului vor putea vedea la lucru echipe precum Real Madrid, Manchester United, Bayern Munchen, Arsenal, Napoli și Sevilla.

- Champions League revine dupa perioada dedicata echipelor naționale (preliminariilor pentru Euro 2024), iar marți vor putea fi vazute la treaba nume importante precum Bayern Munchen, Real Madrid, Arsenal, Manchester United sau Inter.

- A fost spectacol total in Champions League. Bayern Munchen – Manchester United 4-3 si Real Madrid – Union Berlin 1-0 au fost cele mai tari meciuri din grupele Champions League. Toate disputele au putut fi urmarite in format LIVE SCORE pe AS.ro. Bayern si Manchester United au dat recital de goluri pe…

- Liga Campionilor revine din aceasta saptamana cu meciurile din prima etapa a fazei grupelor: Marti, ora 22.00: Grupa E Feyenoord – Celtic Glasgow Lazio – Atletico Madrid Grupa F AC Milan – Newcastle, ora 19.45 Paris Saint-Germain…