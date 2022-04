Echipele engleze Manchester City si Liverpool au caștigat meciurile pe care le-au disputat, marti, in turul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in fata echipei spaniole Atletico Madrid. Unicul gol al meciului a fost marcat de De Bruyne, in minutul 70. Partida de pe Emirates Stadium a fost arbitrata de o brigada din Romania, cu Istvan Kovacs la centru. Au evoluat formatiile: City: Ederson – Cancelo, Stones, Laporte, Ake – De Bruyne, Rodri, Gundogan (Grealish ’68) – Mahrez (Foden ’68), B. Silva, Sterling (Gabriel Jesus ’68). Antrenor…