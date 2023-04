Manchester City s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a terminat la egalitate cu Bayern Munchen, 1-1 (0-0), miercuri seara, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei. City, care in tur a castigat cu 3-0, a controlat tactic jocul de pe Allianz Arena, in care Bayern a reusit doar sa evite o noua infrangere. Echipa antrenata de Pep Guardiola a deschis scorul prin golgheterul Erling Haaland (57), cel care in prima repriza a ratat un penalty (37), dar Bayern a egalat pe final, prin Joshua Kimmich (83), din lovitura de pedeapsa. Bavarezii au evoluat…