Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City – Inter este finala UEFA Champions League 2023. Starurile lui Pep Guardiola au eliminat-o pe Real Madrid si vor juca cu trofeul pe masa pe stadionul Ataturk din Istanbul. „Cetatenii” pot deveni, in premiera, campionii Europei pe 10 iunie. La o zi dupa ce Inter a invins-o pe rivala AC…

- Pep Guardiola este in extaz dupa Manchester City – Real Madrid, scor 4-0, din returul semifinalelor UEFA Champions League. „Cetatenii” au obtinut o victorie magistrala si s-au calificat in finala. Se vor lupta pentru marele trofeu cu Inter, care a eliminat-o pe rivala AC Milan. Guardiola a devenit al…

- Manchester City și Real Madrid se intalnesc, miercuri seara, de la ora 22.00, in manșa secunda a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. In partida tur, disputata in Spania, scorul a fost egal, 1-1. Prima echipa calificata in finala de la Istanbul, din 10 iunie, este Inter Milano. Aceasta a trecut…

- Campioana en titre din Liga Campionilor a fost umilita in returul din Anglia. Manchester City a facut un joc perfect in fața propriilor suporteri și s-a calificat in premiera in marea finala care va avea loc la Istanbul.

- Finalistele Ligii Campionilor se stabilesc in aceasta saptamana, cand se disputa meciurile din returul semifinalelor. Marti, de la ora 22.00, AC Milan joca impotriva concitadinei de la Internazionale. In tur, Inter s-a impus, pe teren propriu, scor 2-0. Meciul va fi arbitrat de francezul Clement Turpin.…

- Real Madrid intalnește, marți seara, pe teren propriu, de la ora 22.00, pe Manchester City, in manșa I a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. In sferturi, Real a eliminat-o pe Chelsea Londra, pe care a invins-o in ambele manșe cu același scor de 2-0. City a trecut de Bayern Munchen, dupa 3-0 pe…

- Marți și miercuri spectacolul fotbalistic vizeaza semifinalele Champions League și Europa League, iar joi acțiunea se muta in Europa League, de asemenea cu faza semifinalelor. Real Madrid evolueaza contra Manchester City, iar AC Milan și Inter Milano deci

- Ultimele doua sferturi de finala ale UEFA Champions League s-au disputat miercuri, 19 aprilie: Bayern Munchen – Manchester City 1-1 (in manșa intai 0-3) și Inter Milano – Benfica Lisabona 3-3 (FOTO, in tur 2-0). Manchester City și Inter Milano s-au calificat in semifinalele competiției, alaturi de Real…