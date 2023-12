Mâncare cu viermi la Școala de Poliție din Cluj. Ce spune IGPR Elevii de la Școala de Poliție ”Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca au gasit viermi in mancarea servita joi, 14 decembrie. ”S-au gasit viermi in ciorba și in paste astazi, la pranz. Nu a reclamat nimeni nimic pentru ca nu e prima data cand se gasesc viermi. Odata, o colega a facut poze și cei de la bucatarie i-au cerut sa ștearga poza și sa arunce mancarea la gunoi”, a declarat pentru știridincluj.ro o eleva din cadrul Școlii de Agenți de Poliție din Cluj-Napoca. Ce a transmis Inspectoratul General al Poliției Romane ”In urma vehicularii in spațiul public a unor nereguli privind alimentația la Școala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la Școala de Poliție ”Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca au gasit viermi in mancarea servita joi, 14 decembrie. ”S-au gasit viermi in ciorba și in paste. Astazi la pranz. Nu a reclamat nimeni nimic pentru ca nu e prima data cand se gasesc viermi. O data, o colega a facut poze și cei de la bucatarie…

- Elevii de la Școala de Poliție ”Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca au gasit viermi in mancarea servita joi, 14 decembrie. ”S-au gasit viermi in ciorba și in paste. astazi la pranz. Nu a reclamat nimeni nimic pentru ca nu e prima data cand se gasesc viermi. O data, o colega a facut poze și cei de la bucatarie…

- Aproximativ 6.000 de candidați s-au inscris pentru examenul de admitere in cele 2 unitați de invațamant preuniversitar ale Poliției Romane: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” – Campina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca. Astfel, pe cele 1.340 de posturi scoase la…

- Aproximativ 6.000 de candidati s-au inscris pentru examenul de admitere in cele doua unitati de invatamant preuniversitar ale Politiei Romane - Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina si Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca."Pe cele 1.340 de posturi scoase la concurs…

- Aproximativ 6.000 de candidati s au inscris pentru examenul de admitere in cele doua unitati de invatamant preuniversitar ale Politiei Romane: Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" ndash; Campina si Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj Napoca, potrivit unui comunical al Politiei…

- Aproape 1.640 de locuri au fost scoase la concurs in unitațile de invațamant postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru o viitoare cariera in poliție, in sesiunea de admitere octombrie 2023 – februarie 2024, repartizarea acestora fiind urmatoarea: @ Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar”,…

- 1.640 de locuri au fost scoase la concurs in unitațile de invațamant postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru o viitoare cariera in poliție, in sesiunea de admitere octombrie 2023 – februarie 2024, repartizarea acestora fiind urmatoarea: @ Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar”, Campina…

- Cetatenii palestinieni care locuiesc in Romania, dar si romani cunoscuti drept sustinatori ai Palestinei care au protestat impotriva razboiului declarat de Israel gruparii teroriste Hamas au fost chemati la Politie, in ultima perioada, ori au primit vizite sau telefoane din partea unor politisti. Ofițerii…