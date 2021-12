Mănăstirea Voroneț a sprijinit realizarea icoanei în mozaic a Sf. Daniil Sihastrul de la Catedrala Națională Manastirea Voroneț a sprijinit financiar realizarea icoanei in mozaic a Sfantului Cuvios Daniil Sihastrul de la Catedrala Naționala. Maicile au donat inclusiv din veniturile proprii pentru mozaicul catedralei, pe care proinstareța a numit-o „un act de demnitate al poporului roman” și „o ctitorie vrednica de inaintașii noștri”. Pentru ca anul acesta a fost un an greu, cu șantier la manastire și fara venituri suplimentare consistente, maicile au pus deoparte bani din salariile lor pentru a contribui la realizarea icoanei sfantului de la Catedrala. Ele au contribuit din fonduri proprii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Robert Glinta s-a calificat, joi, in finala probei de 100 m spate la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 m) de la Kazan (Rusia), cu al doilea timp din semifinale, 49 sec 81/100.Glinta a fost devansat doar de rusul Kliment Kolesnikov, inregistrat in 49 sec 15/100.Potrivit…

- ​Titular la AC Milan pentru a șasea oara în acest sezon, Ciprian Tatarușanu a primit cuvinte de lauda din partea jurnaliștilor italieni dupa ce trupa lui Stefano Pioli a obținut primul punct în grupa B din Champions League (1-1 vs Porto).Tatarușanu a primit gol în minutul 5, când…

- Intalnire buclucașa la Asia Express! Daca Francesco face echipa cu Maria Speranța, iata ca și mamele lor, Adriana Trandafir și Patrizia Paglieri, sunt de neinvins! Ei bine, lucrurile au mers ca pe roate pana cand cele doua concurente s-au intalnit cu un roman, pe strazile din Georgia. Iata care este…

- ■ in aceasta saptamina se anunta pina la 23 de grade prin Neamt ■ si valorile termice nocturne vor fi spectaculoase ■ precipitatiile se lasa asteptate ■ Ultima luna de toamna ne surprinde cu vreme deosebit de frumoasa si calda, iar in prima parte a lui Brumar se anunta valori de pina la 23 de […] Articolul…

- Un sofer roman a intrat cu masina in coloana oficiala a presedintelui american Joe Biden, aflat la Roma intr-o vizita oficiala, si a tamponat una din masinile blindate ale corpului diplomatic, informeaza Corriere della Sera.

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus sambata la Parlament lista Guvernului si programul de guvernare. El a precizat ca Programul de guvernare este centrat pe masuri de prima urgenta pentru criza pandemica. „Programul de guvernare nu e unul nou, am analizat ce era in cel vechi. O prima anexa se refera…

- Dupa lucrarea monumentala realizata la Nantes la finalul lunii iulie de echipa clujeana de artiști stradali Kero Zen și Ocu, inspirata de Coloana Infinitului a sculptorului român Constantin Brâncuși, a venit rândul artiștilor francezi de la Studio…

- “A treia emisiune de titluri de stat pentru populatie Fidelis, lansata in anul 2021, s-a listat la Bursa de Valori Bucuresti. In perioada 13 septembrie – 1 octombrie 2021, persoanele fizice au investit peste 940 milioane lei in titluri de stat destinate exclusiv populatiei lansate de Ministerul Finantelor…