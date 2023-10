Mănăstirea Strâmba va avea haine noi și va fi unică în Sălaj Manastirea Stramba va fi imbracata, la exterior, in mozaic bizantin de cea mai buna calitate. Lucrarile au inceput deja, se fac etapizat, din fonduri proprii stranse din donații și cu sprijinul comunitații. Costul lucrarilor este foarte mare, starețul manastirii ne-a spus ca este vorba de 1200 euro/mp. Aceasta lucrare este o premiera pentru județul Salaj, Preacuviosul Parinte Arhimandrit Grighentie Otelea – starețul manastirii Stramba declarandu-ne ca „dupa finalizarea lucrarilor manastirea va arata exact ca și o bijuterie. Este un lucru deosebit și unic pentru județul nostru.”. In prima faza,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

