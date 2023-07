Stiri pe aceeasi tema

- Șase nave romanești care se aflau in portul ucrainean Reni au traversat Dunarea de urgența spre malul romanesc dupa ce rușii au atacat zona cu drone, informeaza Mediafax. Atacul in portul aflat la aproximativ 25 de kilometri de Galați a avut loc in noaptea de duminica spre luni.Decizia de a muta…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Romani de ocazie, Melissa a experimentat și mai mult viața in Romania. Tanara din Guatemala a fost incantata de produsele tradiționale din țara noastra și și-a dorit sa incerce cat mai multe. Melissa nu a stat pe ganduri și a plecat la piața. Iata ce produs a…

- In anii '70, mulți romani se orientau catre achiziționarea unei motorete, deoarece confortul unei mașini nu era la indemana multora. Printre cele mai populare motorete din acea perioada se numara Mobra.Povestea Mobra seamana cu multe alte povești ale brandurilor romanești. In general, mașinile romanești…

- Douazeci de galațence iubitoare de tradiție cos camași tradiționale romanești și le prezinta la expoziții pentru a salva aceasta indeletnicire veche de sute de ani și a o transmite mai departe tinerilor, sarbatorind mereu Ziua Iei, nu doar pe 24 iunie.

- Ziua Universala a Iei, sarbatorita in 24 iunie. Semnificația și istoria camașii tradiționale romanești Ziua Universala a Iei (Ziua Iei) este sarbatorita in fiecare an in 24 iunie. Este o initiativa a comunitatii online „La Blouse Roumaine”, fondata de Andreea Tanasescu (2012), care a propus ca aceasta…

- Romania are o istorie bogata in ceea ce privește jocurile de noroc, iar caștigurile la loterie au adus de-a lungul anilor emoții incredibile și povești captivante. Aceasta aventura in cautarea celor mai mari premii acordate in Romania nu numai ca dezvaluie caștigatori care au avut noroc, ci și povești…

- Economie Producatori agricoli din Teleorman, la Ministerul Agriculturii / De saptamana viitoare, incep livrarile de legume și fructe catre supermarketuri mai 11, 2023 14:25 La sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, producatorii agricoli din județele Olt, Dolj, Teleorman, Valcea și…