- Luni, 3 mai 2021, cu prilejul implinirii a 125 de ani de la nașterea Reginei Elena, Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regala Principele Radu vor lua parte, la ora 13, la o slujba de pomenire a Suveranei, care va avea loc la Manastirea Cernica. Evenimentul va fi transmis in direct, pe aceasta…

- Elena Basescu nu a lipsit de la slujba de Inviere de anul acesta. Fiica fostului președinte nu a mers singura, ci insoțita de cei trei copii ai sai pe care i-a imbracat la fel. Elena Basescu are trei copii, din doua relații diferite. Cu Bogdan Ionescu (Syda) are un baiețel și o fetița, Traian Junior,…

- Brigada Rutiera a Capitalei a prezentat restricțiile de circulație impuse sambata seara, 1 mai 2021, in zona Patriarhiei Romane, pentru Slujba de Inviere.Astfel, restrictii de circulatie vor fi:- intre orele 21:00 - 3:30: Accesul pietonal dinspre str. 11 Iunie spre Patriarhie va fi restrictionat, iar…

- Mircea Veroiu s-a nascut la 29 aprilie 1941, la Bucuresti. Absolvent al Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" din Bucuresti (1970). A lucrat in Franta intre 1986-1990, potrivit volumului "1234 cineasti romani" (Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1996). Din 1994 a fost directorul…

- Slujba de Florii a fost oficiata, duminica, 25 aprilie, la Altarul Mare de vara al Catedralei Patriarhale din București. Ceremoniile religioase organizate cu ocazia acestei sarbatori se desfașoara cu respectarea regulilor sanitare. Aproape 1.000 de persoane au asistat la slujba de Florii la Catedrala…

- Rata de infectare in București este intr-o ușoara scadere, fiind luni de 6,83 cazuri la mia de locuitori fața de 6,85 cu o zi inainte, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, in Iflov...

- ” SIAD Romania, o companie specializata in gaze medicinale, gaze si mixturi tehnice si alimentare, inregistreaza o crestere de 10% a cifrei de afaceri directe in 2020 comparativ cu anul precedent. In 2020, cifra de afaceri SIAD Romania s-a ridicat la aproape 17 milioane euro, plasand compania printre…

- In județul Timiș, rata de infectare a urcat, duminica, la 5,60, dupa ce ieri, 6 martie, cifrele indicau o rata de 5,48, potrivit ultimului bilanț transmis de autoritați. Intre timp, in București au fost inregistrate cele mai multe noi cazuri de coronavirus – 664, in scadere fața de raportarea precedenta.…