- Delicata problema a deficitului de cadre medicale la Spitalul Municipal Campina s-a acutizat luna aceasta, ajungandu-se ca in momentul de fața sa existe un singur medic anestezist, angajat al spitalului, pentru asigurarea garzilor. Primarul municipiului Campina - Alin Moldoveanu și managerul Spitalului…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au anuntat 18 noi cazuri de coronavirus legate de JO. Printre cei infectati se numara si un sportiv cazat in satul olimpic, potrivit news.ro. Cinci dintre persoanele testate pozitiv cu coronavirus sunt oficiali cu legatura cu Olimpiada, 11 sunt…

- Spitalul Municipal Campina se redeschide parțial, de la 1 iulie 2021, pentru toate categoriile de pacienți. Spitalul ramane unitate suport-COVID, cu un numar redus de paturi pentru pacienții COVID și redeschide toate secțiile, cu excepția celei de Obstetrica-Ginecologie, pentru pacienții care nu au…

- Pacientii care ajung in spitale din Brasov si nu sunt depistati pozitiv COVID-19 se vor putea vaccina impotriva coronavirusului. Anuntul a fost facut de Prefectura Brasov, care a precizat ca, in prima faza, campania se va desfasura in doua spitale publice de pe raza judetului. Aceasta va include si…

- Alte 44 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate, miercuri, in Republica Moldova, in urma efectuarii a 5014 teste. Din numarul total de cazuri, unul e de import, din Rusia.Totodata, din numarul de cazuri zilnice, niciunul nu este din randu lucratorilor medicali.

- „In contextul scaderii numarului de pacienti diagnosticati cu virusul SARS-CoV-2 si internati pe sectiile COVID-19 ale spitalului am decis sa revenim la structura initiala si sa redeschidem Sectia de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie, care este una dintre sectiile cu adresabilitate ridicata.…

- Raportul INSP arata ca 11,6% din totalul persoanelor testate in intervalul 27 decembrie 2020 – 23 mai 2021, au fost persoane vaccinate. Dintre cele testate și vaccinate, doar 41,5% au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, doar 0,1% dintre romanii testați și vaccinați s-au infectat…

- Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Craiova se redeschide pentru pacientii non Covid. Este unul dintre cele mai importante semne de revenire la normalitate, dupa o prelunga perioada in care unitatile medicale dedicate bolilor infectioase au tratat exclusiv pacientii infectati cu Sars-Cov2.…