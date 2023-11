Noi acuzații la adresa managerului Spitalului Colentina, George Mirel Cristescu care a intrat in atenția publica dupa ce ar fi dat 20.000 de euro mita conducerii ASSMB ca sa obțina numirea intermediara pe funcție. Potrivit unor informații pe surse, acesta a incheiat acord de recunoaștere cu procurorul pentru 3 ani cu suspendare. Acordul de recunoaștere a fost depus, miercuri, la Tribunalul București, care urmeaza sa decida in 15 decembrie daca accepta acordul, potrivit acelorași surse. Potrivit procurorilor, cei 20.000 de euro ar fi ajuns la Cristian Pluta, pe data de 19 iunie. In schimbul acestei…