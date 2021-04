Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, aveam in noiembrie 10.000 de cazuri pe zi și 1.000 de oameni in terapie intensiva, dar mai puține decese. Acum avem in jur de 5.000 de cazuri pe zi, aproape 1.500 de oameni in terapie intensiva și decese multe, aproape 200 in zilele cu cifre tragice.

- Pacienții in stare grava de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, inclusiv cei din secția ATI-Covid, pot fi vizitați de rudele cele mai apropiate, care iși asuma riscul de infectare. Conform deciziei conducerii Spitalului „Sfantul Ioan cel Nou”, vizitatorii au acces numai in combinezon…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, alte 4.151 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, confirmate in ultimele 24 de ore. 97 de pacienti au decedat, iar 1.456 sunt internati la ATI. ”Pana astazi, 4 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 974.375 de cazuri de persoane…

- Medicul care a descoperit mutația covid din Africa de Sud este convins ca virusul are capacitatea de a pacali la infinit raspunsul imun, iar pentru a-i reduce șansele de a scapa este nevoie de reducerea numarului global de infecții. Studiile și opiniile unor specialiști de top se regasesc in cea mai…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița a anunțat, marți, ca din data de 1 Aprilie, platforma vaccinare-covid.gov.ro va afița tipul de vaccin anti-COVID disponibil in fiecare centru de vaccinare. Totodata, va fi estimat și timpul de așteptare pentru persoanele aflate pe lista de așteptare. „Incepand cu data…

- Dr. Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infectioase “Victor Babes” din Bucuresti, a facut declarații ingrijoratoare intr-un interviu la TVR. Medicul este sigur ca “Bucurestiul se va inchide” din cauza numarului mare de infectari. Managerul spitalului Victor Babes atrage atenția ca simptomatologia…

- Dr. Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infectioase “Victor Babes” din Bucuresti, a facut declarații ingrijoratoare intr-un interviu la TVR. Medicul este sigur ca “Bucurestiul se va inchide” din cauza numarului mare de infectari. Managerul spitalului Victor Babes atrage atenția ca simptomatologia…

- Dr. Beatrice Mahler a spus la Romania TV ca nu ar prescrie Ivermectina pacientilor cu COVID-19, avertizand ca „poate avea efecte adverse severe”. „Acest medicament este administrat extern si la om, dar una este sa il dai pe tegument si alta este administrarea orala. Eu nu as prescrie unui pacient acest…