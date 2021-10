Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala au dispus, in ziua de 25 octombrie 2021, in cauza privind incendiul de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 10 suspecți persoane…

- Zece suspecti persoane fizice si Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt sunt urmariti penal de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul deschis dupa incendiul izbucnit in noiembrie anul trecut la unitatea medicala si soldat cu zece decese. "​Procurorii…

- Sase fosti sefi ai Spitalului de Urgenta din Piatra Neamt, unde, in urma incendiului din noiembrie 2020 au murit 10 pacienti, sunt urmariti penal pentru ucidere din culpa, anunta Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Alti doi medici si doua asistente sunt, de asemenea, urmariti…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis arestarea preventiva a doi barbati in varsta de 34, respectiv 35 de ani, din municipiul Constanta, banuiti de trafic de droguri. Oficial de la Tribunalul Constanta: "Admite propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia…

- Curtea de Apel Constanta a desfiintat procesul verbal de privind rezultatele referendumului national din data de 29.07.2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, incheiat la Sectia de votare nr. 488, comuna Lumina, judetul Constanta. Hotarare finala in cazul celor trei constanteni Andronic Georgiana,…

- "In cursul zilei de 23 septembrie, procurorii din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție procedeaza la ridicarea de obiecte și inscrisuri de la sediul ”City Insurance SA”.Precizam ca ridicarea de obiecte și inscrisuri se realizeaza…

- Parchetul General anunța ca a deschis, joi, un dosar penal in urma incidentelor de la Rachiteni, in care a fost implicata senatoarea Diana Șoșoaca. Dosarul se afla la Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și a fost deschis…