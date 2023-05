Stiri pe aceeasi tema

- La simularea examenului de Evaluare Naționala, la nivelul Județului Dambovița a fost inregistrat un procent de promovabilitate de 61,80% , sub media naționala. Rezultate ceva mai bune comparativ cu anul trecut dar și de aceasta data sub media pe țara, au fost contabilizate și in urma simularilor pentru…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza, miercuri, ca parola este prima linie de aparare impotriva amenintarilor cibernetice si este necesar sa existe parole puternice si distincte pentru fiecare dintre conturile online. Pentru ca acest lucru poate fi dificil, specialistii…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in format mixt (fizic si online) in data de 30.03.2023 cu prezenta a 14 membri (7 membri au fost prezenti online), a adoptat urmatoarele decizii in prezenta reprezentantului Ministerului…

- In ultima perioada infractiunile de inselaciune prin intermediul diverselor platforme online au inregistrat o crestere. Si la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, atat persoane fizice, cat si juridice au sesizat politia referitor la astfel de cazuri. Politistii desfasoara activitati pentru identificarea…

- Timp de o saptamana, Direcția Rutiera a desfașurat activitați specifice conform obiectivelor stabilite la nivel european, urmarind, totodata, și respectarea normelor rutiere privind utilizarea telefonului mobil in timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, precum și a celor privind…

- Ministerul britanic al Apararii a postat pe Twitter un videoclip ce arata pregatirea tanchiștilor ucraineni pentru utilizarea tancurilor Challenger 2 in lupta, relateaza BBC. Dupa cum spun instructorii, sarcina lor este de a oferi cat mai multe cunoștințe și abilitați in utilizarea tancurilor Challenger…

- Un credit online rapid fara acte este potrivit atunci cand aveți nevoie de un imprumut pe termen scurt pentru o anumita achiziție și doriți sa aveți acces rapid la fonduri. Acest tip de credit este, de asemenea, potrivit atunci cand nu doriți sa treceți printr-un proces lung de solicitare a imprumutului…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a lansat, joi, asistentul virtual Eva pentru utilizarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale la nivel national (POSF). Potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES, ANRE a implementat in cadrul…