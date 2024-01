Mâna ucrainenilor? Incendiu la o rafinărie petrolieră din oraşul rus Tuapase Un incendiu a izbucnit miercuri la o rafinarie petroliera mare din orasul sudic rus Tuapase, iar echipele de urgenta incearca sa il localizeze, au transmis agentiile de presa ruse, citand oficiali, informeaza Rador Radio Romania. "Potrivit serviciilor de urgenta din districul Tuapase, a izbucnit un incendiu in zona rafinariei petroliere din oras", au anuntat agentiile de presa, citand un comunicat al serviciului regional de urgenta, Krasnodar. "Incendiul este in curs de a fi localizat. Conform informatiilor initiale, nu exista victime." Canale neoficiale de Telegram au transmis imagini… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

