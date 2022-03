Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 07 martie 2022, in jurul orei 07.00, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier pe D.N. 18B, la ieșire din localitatea Cernești. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 34 de ani din Lapuș, aflat la volanul…

- Silviu Prigoana știe ca are pe cine sa se bazeze atunci cand are de rezolvat treburile casnice. Cu cine a fost surprins afaceristul de paparazzii Spynews.ro și cum și-a facut apariția la un magazin de materiale de construcții.

- ​​Peste 80% dintre cumparatorii români de mașini spun ca, data urmatoare când vor cumpara un vehicul, vor alege fie o mașina hibrida, fie una electrica, cu 14 puncte peste media europeana, în timp ce 19% susțin ca ar opta înca pentru o mașina pe benzina sau motorina, conform…

- In urma cu 4 luni, Alexandra Stan divorța de soțul ei la doar 5 luni de la nunta. Dupa desparțire, artista a luat o decizie pe care a ales sa o impartașeasca cu toata lumea. Ea iși dorește sa iși cumpere un apartament și sa iși schimbe mașina. Dupa un an plin de greutați, Alexandra Stan are planuri…

- Anda Calin e foarte atenta atunci cand vine vorba de mașina sa, iar iubita lui Liviu Varciu o duce des la curațatorie. Așa au surprins-o și paparazzii Spynews.ro, dar nu oricum, ci dand sfaturi chiar și angajaților.

- Pozitia corecta la volan. Daca privim volanul, putem sa il comparam cu un cadran de ceas și mana stanga va sta intotdeauna in dreptul orei 9, iar mana dreapta va sta in dreptul orei 3.Este adevarat ca in trecut la mașinile cu volan mai mare precum Dacia, Trabant etc regula era puțin diferita, astfel…

- Dorian Popa, in varsta de 33 de ani se afla de cateva zile in Grecia pentru a filma mai multe vloguri, insa la un moment dat a fost oprit de polițiști in trafic și percheziționat. Artistl a povestit momentele de panica prin care a trecut, mai ales ca nu ințelegea ce se intampla. „In viața mea nu am…

- Un minor in varsta de 17 ani din orasul Targu Neamt a provocat duminica un accident rutier dupa ce s-a urcat beat la volan. In urma accidentului, proprietarul mașinii, care se afla in dreapta, a fost ranit.