- Atacantul roman Dennis Man a fost esential pentru calificarea echipei Parma in optimile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Lecce cu scorul de 4-2, miercuri seara, in deplasare.

- Dennis Man (25 de ani) este ales in Gazzetta dello Sport personajul acestui sezon in care „Parma de vis” domina Serie B: „A dovedit o creștere in planul caracterului. Parma lui Pecchia zboara pe aripile lui Man, care, daca va continua la fel, va confirma ca face parte dintr-o alta categorie”. Parma…

- Radu Dragușin (21 de ani), integralist in meciul pierdut la Lecce (0-1), a primit note mici pentru evoluția de aseara. „L-a scapat deseori din marcaj pe Krstovic, noroc ca acesta nu a marcat”, a comentat și agenția Tuttomercatoweb.com. Dupa o serie de evoluții apreciate la Genoa, Radu Dragușin a prins…

- Salvata de la retrogradare la finalul sezonului trecut, Lecce a debutat in Serie A cu o victorie impotriva celor de la Lazio, iar Rareș Burnete a oferit un assist la debutul pe prima scena din Italia.

- Atacantul roman Rareș Burnete (19 ani) a debutat in Serie A și a contribuit la victoria obținuta de Lecce in fața lui Lazio, scor 2-1. Brașoveanul Rareș Burnete a impresionat sezonul trecut in campionatul de tineret al Italiei. A fost golgeterul competiției și a contribuit la titlul cucerit de Lecce.…

- Gazzetta di Parma scrie ca evoluțiile bune ale extremei romane din presezon, in care a marcat doua goluri, l-au convins pe antrenorul Pecchia sa se bazeze pe el ca titular in campionatul viitor. Doar pentru cel puțin 10 milioane s-ar deschide negocieri! Dennis Man are doua oferte din Serie A, dar Parma…