- Cazul șoferului roman de TIR ucis cu sabia intr-o parcare din Franța este acum investigat la nivel european. Europarlamentarul Vlad Gheorghe a interpelat Comisia Europeana, autoritațile franceze și Consulatul roman cu privire la acest caz revoltator.

- In situația schimbarilor din UEFA Champions League, dar și posibila inființare a European Superleague, un profesor universitar din Franța crede ca trebuie reformate in primul mai intai intrecerile interne. Astfel ca in acest sens, Jean-Pascal Gayant a propus ca Rangers și Celtic sa joace in Ligue 1.…

- Filosoful roman Emil Cioran este personajul unui volum de benzi desenate, aparut in luna martie in Franta, la editura Rivages, informeaza site-ul Fnac.com. Intitulata "On ne peut vivre qu'a Paris", cartea beneficiaza de ilustratiile lui Patrice Reytier. Sursa foto: Luca Niculescu/facebook.com…

- Finlandezul care a produs accidentul mortal de pe strada Romul Ladea din Cluj-Napoca a fugit de la locul faptei. Barbatul era beat și a omorât o femeie de 45 de ani. Polițiștii din Cluj au reușit sa îl prinda la scurt timp și l-au reținut pentru 24 de…

- Soferita de 56 de ani, care a lovit mortal, sambata, doua fetite aflate pe trotuar, le-a declarat politistilor ca nu conduce prea des si ca a incurcat pedala de frana cu cea de acceleratie.

- ■ Felix, un motan luat de niste turisti din Iasi veniti in vizita la Gradina Zoologica Zimbraria Dragos Voda, a fost restituit proprietarilor Cazul disparitiei motanului Felix, despre care s-a spus ca a fost furat de cativa turisti veniti in vizita la sediul Administratiei Parcului Natural Vanatori…