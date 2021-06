Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia Roman! Dupa ce in urma cu o perioada vedeta de la Antena Stars anunța public ca mama ei se afla intr-un centru pentru recuperare, de lux, ei bine, ieri, Mioara Roman s-a intors acasa, fiind externata. Cea care a luat-o a fost Oana Roman, aceasta dezvaluindu-le totodata fanilor…

- In ultima perioada, artista Mihaela Marinache sau Miki de la K-pital, a disparut de pe micile ecrane, iar acum, invitata in platoul Star Matinal de la Antena Stars , a dezvaluit de ce a luat aceasta decizie. „Un pic nu m-am mai regasit, am luat pauza de la tv, dar nu știu sa spun de ce. Probabil mi…

- Astazi este o zi importanta pentru Mioara Roman, mama Oanei Roman. Ea este aniversata, iar vedeta Antena Stars le-a spus fanilor de pe Instagram ca va merge la centrul unde e internata pentru a petrece cu ea ziua de naștere.

- Oana Roman a luat o decizie radicala la scurta vreme dupa divorțul de Marius Elisei. Frumoasa vedeta de la Antena Stars le-a propus celorlalte participante de la Mamici de pitici, cu lipici sa cheme un specialist in parenting pentru a primi sfaturi legate de creșterea copiilor, spunand ca ar avea nevoie…

- Oana și Catinca Roman au decis sa o duca pe Mioara Roman, mama lor, intr-un centru de recuperare. Condițiile de acolo sunt de cinci stele, dupa cum a precizat Oana Roman, mama are parte de toata atenția. Catinca Roman a dezvaluit cum se simte acolo cea care i-a dat viața.Mioara Roman e de mai multe…

- Zilele trecute, Oana Roman a dezvaluit ca a luat decizia de a-și interna mama intr-un centru pentru varstnici. Acum, sora acesteia, Catinca Roman, a facut noi declarații despre schimbarea din viața lor. Catinca Roman a povestit la Antena Stars cum se simte mama ei, dupa ce a fost internata in acest…

- Oana Roman și mama ei au locuit impreuna in ultimii ani, mai ales ca Mioara Roman a avut mare nevoie de tot sprijinul fetei ei, dupa ce probleme de sanatate s-au agravat. Acum vedeta de la Antena Stars a luat o decizie importanta, iar acestea se vor separa pentru o perioada.