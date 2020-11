Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca este judecat astazi in ședința secreta, la Tribunalul Olt, pentru crimele odioase infaptuite adolescentelor Alexandra Macesanu și Luiza Melencu. Presa nu va avea acces, doar rudele victimelor și avocații acestor pot participa la proces.

- Miercuri, la Tribunalul Olt, va fi primul termen al procesului in care Gheorghe Dinca e judecat pentru uciderea Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu. Judecatoarea Cotoi a anuntat ca nu va permite accesul presei in sala de judecata. Singurii care pot asista la proces sunt rudele victimelor si avocatii…

- Magistrații Curții de Apel Craiova au judecat cererile și excepțiile depuse de familiile fetelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu in camera preliminara. Miercuri, la instanța au ajuns rudele victimelor impreuna cu avocații Aurel Moldovan și Carmen Obarșanu. La Curtea de Apel au fost aduși și cei…

- Avocata Carmen Obarsanu, aparatorul familiei Melencu, s-a prezentat la Curtea de Apel Craiova cu un geamantan cu acte pentru a le demonstra magistratilor dovada ca s-au sustras documente din dosarul Caracal. Avocata Carmen Obarsanu a povestit ca a reusit sa studieze mare parte din dosarul Caracal, a…

- Cele 29.130 de kilograme de fier vechi (bucati din fier brut, tabla, butoaie, tevi, plase din sarma) au fost vandute de stat cu 15.584 de lei. De asemenes, Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate vrea sa vanda și furgoneta și dubița gasite in curtea lui Dinca. Furgoneta…

- Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a vandut la licitație fierul vechi din curtea lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat de DIICOT ca le-a violat și ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, in urma cu un an.In timpul cercetarilor desfașurate in curtea…

- Dupa ce a iesit din sala de judecata, mama Luizei Melencu a declarat ca lipsesc numeroase probe de la dosar si ca va lupta in continuare pentru aflarea adevarului. "Noi suntem dezamagiti in continuare pentru ca suntem si am fost mintiti. Niciodata nu vom accepta situatia cu ce s-a declarat,…

- DOSARUL CARACAL. Pe 15 ianuarie a fost inregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea in judecata a celor doi inculpati din "cazul Caracal", Gheorghe Dinca (pentru infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua fapte, omor calificat…