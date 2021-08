Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Transilvania Rally RIA Team, formata din pilotul Mihai Ban și copilotul sau, juratul iUmor și membru al trupei Paraziții Cheloo, a inregistrat weekendul trecut cel mai bun rezultat al Romaniei de pana acum in Rally Raid, intr-o etapa de Campionat Mondial.

- Mihai Bendeac demonstreaza iarași ca familia este cea mai importanta pentru el. Recent, pe pagina sa de Instagram, juratul de la „iUmor” i-a transmis tatalui sau un mesaj de suflet, totul pentru ca astazi iși aniverseaza parintele.

- Premierul Florin Cițu ii transmite un reproș voalat ministrului Transporturilor, Catalin Drula (USR PLUS), ca nu l-a demis pe directorul CFR dupa reacția in legatura cu trenul in care erau și copii blocat toata noaptea in camp fara nicio intervenție. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum…

- Ziua de ieri a inregistrat o temperatura record, astfel ca s-a ajuns chiar și la 40 de grade Celsius, insa cu toate aceastea cand s-a intunecat, o vijelie a pus stapanire pe toata Capitala. Furtuna a facut prapad ieri noapte in București și o antena GSM chiar a cazut peste doua case. Incidentul s-a…

- Reținere sonora pe Autostrada Soarelui (A2)! Elvis Pian, unul dintre frații lui Emi Pian, interlopul ucis anul trecut, a fost reținut de poliție, anunța joi, 7 iulie, Antena 3. S-a intamplat pe Autostrada Soarelui, autostrada ce face legatura dintre București și Constanța. Conform sursei citate, barbatul…

- Mihai Bendeac, juratul emisiunii iUmor de la Antena 1, vorbește despre pasiunea pentru sport, despre jucatorii pe care i-a admirat și face o comparație intre Ilie Balaci și Nicolae Dobrin. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul…

- Doru Octavian Dumitru era considerat in anii 90, REgele Comediei Romanești. Inventatorul stand-up-ului in Romania umplea salile de spectacol și era o bucurie atunci cand aparea pe micile ecrane. Din pacate, acesta a decis sa se retraga din showbiz și a parasit pentru o perioada Romania, locuind in…

- Un accident ce a avut loc duminica dimineața in Capitala a trimis pe mana medicilor doi tineri. Totul dupa ce o mașina care circula pe șoseaua Pantelimon, catre intersecția cu bulevardul Chișinau s-a lovit de un stalp, conform Antena 3. La volanul autoturismului se afla un tanar de 26 de ani, potrivit…