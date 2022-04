Stiri pe aceeasi tema

- „Atunci (n.r. la summitul NATO) nu am discutat foarte mult cu Putin, a fost doar o discuție la masa, cu glume și cu mici ințepaturi. Eu am avut discuții foarte serioase cu Vladimir Putin in vizita pe care am facut-o la Moscova, in 2006.Apoi, au urmat discuțiile de la summitul de la București, cand a…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar putea transmite un mesaj in Parlamentul Romaniei, la fel cum a procedat pana acum și cu alte țari care sprijina Ucraina in conflictul cu Rusia. Intrebat, joi, de jurnaliști in Parlament daca…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit miercuri seara, 2 martie, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre situația de securitate in Ucraina și gestionarea fluxului de refugiați din aceasta țara, a transmis Guvernul Romaniei Nicolae Ciuca a vorbit cu Ursula von der…

- Sunt șase zile de cand Rusia a decis ca ar fi momentul oportun ca sa invadeze Ucraina. De atunci și pana acum numeroși cetațeni ucraineni au fugit din calea raboi și au ales sa se adaposteasca in Romania. In data de 01.03.2022, in intervalul 00.00-18.00, la nivel national, prin punctele de frontiera…

- Natiunile Unite au lansat vineri un semnal de alarma in legatura cu un posibil val de refugiati dinspre Ucraina catre tarile vecine in urma invaziei militare ruse, mii de ucraineni parasindu-si deja tara in ultimele 24 de ore, transmite DPA. Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati (UNHCR) a afirmat…

- Deci, Rusia nu are niciun motiv (nici real și nici fabricat) și niciun obiectiv strategic pentru invadarea Ucrainei. Ba, mai mult, Moscova zice raspicat ca nu are nicio intenție sa atace Ucraina. În asemenea condiții, tot ce le ramâne comentatorilor de politica externa și de securitate…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, la RFI , ca populația poate sa stea liniștita in cazul in care Rusia ataca Ucraina, pentru ca Romania nu este in pericol. Intrebat daca Romania este in pericol, in cazul in care Rusia ataca Ucraina, Vasile Dincu a precizat ca nu este. „Romania nu este in…

- Alte 5366 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 961 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 34 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9 - Romania, 7 - Rusia, 4 - Italia, 3 - Germania, 3 - Ucraina, 2 - Egipt, 1 - Belgia,…