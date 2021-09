Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 22 august, Cristi Neamțu, regretatul portar al Universitații Craiova, ar fi implinit 41 de ani. Ultrașii din Peluza Sud 1997 nu l-au uitat pe fostul goalkeeper. Suporterii care incurajeaza FCU Craiova au mers la mormantul lui Cristi Neamțu pentru a-i aduce acestuia un omagiu. Tot astazi, ei au…

- Primaria Municipiului Timisoara va plati 99.000 de lei fara TVA unei firme de avocatura care sa o reprezinte in procesele pe care le are in instanta cu cei 33 de angajati care au deschis actiuni dupa adoptarea noii organigrame, devenita functionala din 2 august. "Primaria Municipiului Timisoara…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c a efectuat plile sumelor cuvenite sub form de rent viager agricol aferent anului 2020 astfelAstzi 27 iulie 2021 APIA a efectuat plata în valoare de 22.455.13288 lei alocat unui numr total de 17.742 rentieribeneficiari care au solic...

- Sorin Carțu (65 de ani), președintele Universitații Craiova, a oferit declarații dupa ce echipa sa a caștigat Supercupa Romaniei. A fost 0-0 in timpul regulamentar și 4-2 la penalty-uri cu CFR Cluj. AICI, toate detaliile despre Supercupa Romaniei „Nu a ieșit un joc spectaculos, cum spuneam de la inceput…

- Mircea Bornescu (41 de ani) a plecat de la FCU Craiova. Fostul portar ocupa postul de team manager la echipa nou-promovata in Liga 1. Colaborarea dintre Mircea Bornescu și clubul familiei Mititelu a durat doar 3 luni și jumatate. Printr-o postare pe Facebook, fostul portar și-a anunțat plecarea de la…

- Armin Gremsl, portar care in sezonul trecut a evoluat pentru formatia SKN St. Polten, in a doua liga din Austria, a semnat un contract cu FC U Craiova, potrivit news.ro. Jucatorul de 26 de ani are 1.90 metri inaltime si a evoluat numai la echipe din tara lui, cu exceptia perioadei 2017-2020,…

- CS Universitatea Craiova a jucat 4 amicale in Austria și, cu o excepție, 3-1 cu Swarovski, a inregistrat numai eșecuri. In toate compartimentele sunt lucruri de pus la punct. Plusuri? Achizițiile Gaman, Conte și Marieș au aratat destul de bine, la fel contingentul U21. Oltenii s-au intors sambata seara…

- Robert Ilyeș (47 de ani), unul dintre secunzii lui Leo Grozavu (53 de ani) la Sepsi, s-a bagat la joc alaturi de fotbaliștii covasnenilor la ultimul antrenament. Deși inca mai activeaza in Liga 3, pentru echipa secunda a lui Sepsi, Ilyeș de aceasta data a luat manușile și s-a transformat in portar,…