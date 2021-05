Mama jurnalistului Roman Protasevici, arestat în Belarus, cere disperată ajutor: „Salvați-l, o să-l omoare acolo!” Parinții lui Roman Protasevici, jurnalistul pentru arestarea caruia a fost interceptat un avion de pasageri și adus la sol, la Minsk, cer ajutor internațional pentru eliberarea filului lor și se tem ca acesta ar putea fi ucis in Belarus, unde e arestat, scrie The Guardian . Din noua lor casa din Polonia, Natalia Protasevici, mama lui Roman , a declarat pentru France Presse: „Le cer tuturor, cerșesc, apelez la intreaga comunitate internaționala pentru a-l salva. Este doar un jurnalist, este doar un copil, dar va rog, va implor, ajutați-l. Va rog sa-l salvați. O sa-l omoare acolo.” Natalia Protasevici.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

