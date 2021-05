Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza sa bata clopotele de nunta la Mireasa, urzeala soacrelor? Astazi, doamna Victoria, mama lui Ionuț, a facut cunoștința cu o persoana speciala. Deși nu se aștepta și era copleșita de emoții, doamna Victoria a cunoscut-o pe cea care vrea sa-i devina nora, pe Catalina. Catalina este decisa și vrea…

- Noi detalii usturatoare ies la iveala despre viața amoroasa a concurentului Liviu, la care nimeni nu s-ar fi așteptat, pana la declarațiile fostei lui soții, Claudia. Ieri, Claudia a intrat in direct in emisiune și a povestit cu lux de amanunte calvarul prin care a trecut alaturi de fostul ei soț, Liviu.…

- Doamna Daniela s-a saturat de comportamentul Adelinei, astfel ca i-a dat un ultimatum in ceea ce o privește, ba chiar i-a spus in fața ca nu se mai simte atat de apropiata de ea, ba chiar nepotrivita pentru fiul sau, Alin. In replica, Adelina se simte foarte prost vazand ca soacra ei nu o mai are la…

- Au fost momente pline de tensiune, in ediția din aceasta seara de la „Mireasa, urzeala soacrelor”. Ramona, mama concurentei Izabela Badaric, a avut un schimb de replici ceva mai dur cu Laura, una dintre susținatoare, dupa testul la care fiica sa l-a supus pe iubitul ei, Blaze.

- Primarul Clujului, Emil Boc, susține decizia premierului de demitere a ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, și spune ca USR are de trecut cel mai important test de pâna acum. "Nu guvernam pe la colturi, ci guvernam o tara. Nu ne luam mingea si plecam", este mesajul lui Boc pentru…

- Ionuț și Roxana au inceput sa aiba apropieri tot mai profunde, insa unele descoperiri legate de trecutul tinerei brunete l-au facut pe potențialul sau partener sa iși regandeasca alegerea facuta. Mamele au dezbatut intens subiectul in ediția de azi din „Mireasa, urzeala soacrelor”.

- Dupa ediția de ieri a emisiunii ''Mireasa, urzeala soacrelor'', atunci cand au fost scoase la iveala detalii secrete din trecutul concurentei Adelina Iacob, astazi, prietena acesteia a ținut sa faca anumite precizari. Iata ce a avut de spus tanara.

- Incepand din 29 martie, de luni pana vineri, de la ora 19:00, telespectatorii Antena Stars vor putea urmari cea mai noua productie a statiei – Mireasa: Urzeala soacrelor, o extensie a reality show-ului Mireasa, de la Antena 1. In premiera in cadrul acestui format, telespectatorii vor putea avea ocazia…