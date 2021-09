Stiri pe aceeasi tema

- Este sau nu Bibi, tatal vitreg al gemenilor, vinovat de moarte copiilor? Andreea, mama micuților decedați la Ploiești, a facut dezvaluiri șocante in platoul emisiunii Acces Direct. Așadar, femeia a recunoscut ca barbatul a fost agresiv in nenumarate randuri, astfel ca aceasta a marturisit ca a amențitat-o…

- Andreea, mama gemenilor din Ploiești, a mers la detectorul de minciuni, iar rezultatul testului poligraf a aratat ca aceasta a mințit. Femeie a facut o serie de declarații la Acces Direct, insa raspunsurile sunt total diferite de rezultatul poligrafului.

- Bunica gemenilor din Ploiești și fiica ei, Andreea, au fost prezente astazi in platoul Acces Direct și au despicat in patru firul desfașurarii evenimentelor din noaptea in care Andreea și-a pierdut copiii. Mama Andreei a facut dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat despre relația care exista…

- Mama gemenilor morți in Ploiești a reacționat, tot printr-un live pe TikTok, dupa ce o internauta a facut-o vinovata de tragedia care a șocat Romania. Insa, Andreea nu s-a lasat și continua sa-și acuze prietena, pe Alina, de decesul minorilor. Iata ce spune despre amica sa, dar și despre ceea ce s-a…

- Mama gemenilor decedați din Ploiești face ravagii pe rețelele de socializare, acolo unde este din nou activa. Cu toate acestea, postarile pe care le facea inainte de tragedia care a uimit o țara intreaga sunt extrem de controversate și au intrat in atenția internauților. Inainte de decesul gemenilor,…

- Dupa ce mama gemenilor decedați in Ploiești a avut o apariție la care nimeni nu s-ar fi așteptat pe rețelele de socializare, la doar doua zile dupa ce copiii ei au fost inmormantați, Andreea a facut și primele declarații despre tragedia din Ploiești, in urma careia gemenii de doi ani și-au pierdut viața.…

- Bunica gemenilor din Ploiești, morți dupa ce au cazut de la etajul 10 al blocului in care locuiau cu mama lor, a postat un mesaj de-a dreptul terifiant pe o rețea de socializare, la doar cateva ore de la tragedia care a cutremurat țara. Dupa spusele mamei, Andreea, cea care le-a dat viața copiilor,…

- Tragedia care a indoliat intreaga țara continua sa șocheze, sau mai bine zis, mama gemenilor continua sa uimeasca prin comportamentul sau anormal. Daca la inceput s-a crezut ca femeia va innebuni cand va vedea ca cei doi copii ai sai, gemeni, s-au facut una cu pamantul, ei bine aceasta avea alte indeletniciri,…