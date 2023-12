Mama fraților Tate, grav bolnavă. Cei doi au cerut permisiunea să părăsească România Mama fraților Andrew și Tristan Tate a fost internata in spital dupa ce a suferit un atac de cord, informeaza reprezentanții celor doi. Frații Tate și-ar dori sa primeasca permisiunea de a parasi Romania ca sa-și vada mama. ”Cu inimile indurerate impartașim vestea ca mama lui Andrew și Tristan a suferit un atac subit de cord in aceasta dupa-amiaza și a fost dusa imediat la spital. Situația este in evoluție și, in acest stadiu, ințelegem ca va fi supusa unei intervenții chirurgicale de urgența. Externarea ei din spital este condiționata de succesul acestei proceduri. Frații fac apel la public și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

