Stiri pe aceeasi tema

- Imagini sfașietoare cu un baiețel de doar 9 ani au fost filmate in plina strada, atunci cand micuțul iși face temele pe trotuarul aflat langa școala inchisa in care invața. Fiind prea sarac ca sa aiba Internet acasa, acesta se conectase la rețeaua unitații de invațamant pentru a nu ramane in urma cu…

- Imagini revoltatoare intr-o gradinița din fetești, Ialomița, acolo unde o educatoare s-a filmat in timp ce-și susținea o ora de curs. Aceasta ii monitoriza atent pe elevii sai care preparau o salata de fructe. Dupa mai multe ture de dat printre masuțe, in filmare se observa cum educatoarea il plesnește…

- Masurile impuse de autoritați trebuie respectate de toata lumea! Ozana Barabancea, Augusta Lazarov și Andreas Petrescu au demonstrat ca țin cont de acest lucru și ca nu se abat de la ele nici macar atunci cand vina vorba de distracție. Paparazzii Spynews.ro va prezinta imagini exclusive cu vedetele,…

- Brigitte Sfat a publicat un mesaj ciudat pe pagina ei de Facebook, unde a recunoscut incidentul. "Dragii mei prieteni, deoarece toata mass-media este plina de reacții in urma unui video in care Florin m-a scos forțat din dreapta mașinii mele, pot sa va spun ca acest incident a avut loc, dar…

- Accidentul a avut loc pe raza localitatii Rogova din judetul Mehedinti. Impactul a fost suprins de camerele de supraveghere din zona. Citeste si: Trei morti si doi raniti, in urma unui accident in Covasna. Traficul a fost blocat Minorul in varsta de doar sapte ani a fost lovit chiar…

- Valentin Baluș, alias Vali Nebunu, considerat unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, lider al gruparii Sportivilor, a pierdut procesul pentru paternitatea copilului deschis impotriva fostului barbat al soției sale.

- Simion Ip Rustem, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Romania, fost logodnic al Madalinei Secuianu, ajunge din nou in fața judecatorilor, intr-un proces in care a incercat sa ii fenteze pe procurori.

- Poșta Romana, principalul operator de servicii postale la nivel national, face un anunț important – a scapat de datoriile istorice pe care le „moștenise“! Mai mult, potrivit spuselor directorului general, compania este, in prezent, pe plus. Poșta Romana a scapat de datorii, dobanzi și penalitați Potrivit…