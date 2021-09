Mama a cerut ordin de protecţie care să o apere de fiice Tot scandalul a pornit de la impartirtea cheltuielor privind inmormantarea tatalui fetelor O ieseanca a cerut emiterea unui ordin de protectie impotriva propriilor sale fiice, acuzandu-le ca o insulta si o ameninta cu moartea. Judecatorii au constatat insa ca femeia era departe de a fi usa de biserica si au decis respingerea cererii. M.M. locuise pana in martie in Marea Britanie. Se intorsese insa in tara, dupa moartea sotului sau. Cu aceasta ocazie, relatiile cu cele doua fiice devenisera tensionate, femeile neintelegandu-se cu privire la cheltuielile efectuate cu ocazia inmormantarii si nici… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

