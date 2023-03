Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Ferentz și Supai, iubitul american, traiesc de aproape doi ani o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta și Supai locuiesc la ferma barbatului, in Oregon, alaturi de cei 7 copii ai acestuia. Aflata zilele acestea in California la un turneu de tenis, artista a facut cateva dezvaluiri despre viața…

- Mihaela Tatu e acum trainer in tehnica și arta livrarii discursului. Fosta prezentatoarea a emisiunii „De 3 x femeie” e fericita cu viața pe care o are și, intr-un interviu pentru wowbiz.ro , ea a dezvaluit ce obiceiuri are in fiecare dimineața. Fiecare zi o incepe cu zambetul pe buze. De aproape 10…

- Narcis Raducan a investit intr-o afacere noua, in nordul Bucureștiului, de care se ocupa alaturi de soția sa. Pe langa asta, mai este implicat și la propria școala de fotbal Gazeta Sporturilor continua astazi serialul "Viața dupa fotbal", despre reconversia profesionala a sportivilor care n-au ramas…

- Anca Serea a implinit astazi 42 de ani, iar soțul și cei 6 copii au surprins-o pe vedeta inca de la primele ore ale dimineții. Adrian Sina i-a transmis un mesaj de dragostei soției lui, pe contul de socializare, alaturi de care a atașat imagini cu intreaga familie. „La mulți ani, iubita mea soție! Sunt…

- Raluca Moianu a fost invitata la emisiunea „La Maruța”, unde a vorbit despre iubire și iertare. Fosta prezentatoare TV a spus ce decizie a luat fiica sa, Mara, cu privire la viitorul ei.Mara, fiica Ralucai Moianu, a implinit pe 15 ianuarie varsta de 18 ani. Fosta prezentatoare, care a facut istorie…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Catrinel Sandu a marturisit ca este pregatita sa revina in televiziune. In cadrul aceluiași interviu, vedeta a vorbit și despre viața ei de acum, dar și despre relația pe care o are cu soțul ei. Iata ce marturisiri a facut!

- Andreea Raicu, in varsta de 45 de ani, este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune și chiar daca in ultimii ani a renunțat la proiectele TV, aceasta a fost la fel de activa in mediul virtual, unde a facut dezvaluiri interesante despre activitațile sale. Recent, fosta prezentatoate TV a…