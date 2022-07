Malta: Restricțiile de călătorie au fost eliminate Inca o țara mediteraneana aflata printre preferatele romanilor ridica toate restricțiile de calatorie, incepand de pe 25 iulie. Malta renunța la obligativitatea testului negativ COVID-19 la intrarea in țara, pentru persoanele nevaccinate, a anunțat Mark Neville Farrugia, reprezentantul malta.ro, cel mai important touroperator din Romania, pe aceasta destinație. In ultimii doi ani, regulile de intrare pe teritoriul Maltei au fost printre cele mai stricte din Uniunea Europeana, mergand chiar pana la interzicerea completa a accesului in lipsa dovezii vaccinarii complete. In ultimele luni, insa autoritațile… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

